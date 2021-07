Napoli, Spalletti incontra i tifosi a Dimaro: live la conferenza del mister

Le impressioni dei primi giorni di ritiro a Dimaro, gli obiettivi, le aspettative, i colpi di mercato e il caso Insigne. Questi e altri gli argomenti dell'incontro di Luciano Spalletti coi tifosi stasera nel teatro di Dimaro in diretta sul Mattino.it dalle 21.15.

«Bisogna sempre portare un messaggio chiaro alla squadra e creare un qualcosa di stimolante per loro, qualcosa in cui si riconoscano per allenarsi con più piacere. Serve sempre qualità quando si costruisce una squadra: con un calciatore come Osimhen davanti, le altre squadre devono fare una scelta e noi dobbiamo trovare il bandolo della matassa» ha detto Spalletti.

«Le sensazioni sono le stesse di quando ho accettato questa panchina, importante e che chiede responsabilità. È ancora presto, però: mancano tanti campioni. Quelli presenti mi hanno confermato le qualità che conoscevamo. Aspettiamo di avere tutto il gruppo a disposizione per poter essere più precisi».