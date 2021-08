Spalletti dà le chiavi del Napoli a Lobotka: in coppia con Elmas

Lobotka e Elmas, i due centrocampisti rilanciati da Spalletti: uno è il playmaker al posto di Demme infortunato, l'altro si è messo in mostra in precampionato e da mezzala lotta per una maglia da titolare con Fabian Ruiz e Zielinski per l'esordio di domani contro il Venezia.

Lobotka l'anno scorso con Gattuso ha giocato solo spezzoni di partita in campionato ed è stato impiegato una sola volta da titolare in coppa Italia negli ottavi di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati