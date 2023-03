Napoli, stadio Maradona: ecco le foto della nuova tribuna autorità

Non soltanto una stagione da ricordare in campo, anche fuori il Napoli di Aurelio De Laurentiis vuole cambiare passo. Così come il Maradona: lo stadio che ospita gli azzurri ha subito nelle ultime settimane una serie di interventi di ristrutturazione per alcune aree dedicate a parte della tifoseria di casa. Sui social, sono state svelate dall'artista napoletano Giuseppe Klain - che aveva collaborato con il club nella realizzazione delle maglie dedicate al Pibe de Oro un anno fa e che ha lavorato anche quest'anno alla realizzazione degli ambienti - le immagini della nuova sala autorità, l'ingresso che porta alla Tribuna omonima dove lo stesso patron azzurro segue le partite della squadra di Spalletti. Campeggiano le foto di Diego Armando Maradona, quelle dei campioni azzurri del passato e il logo del club.