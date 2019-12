LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vecchia idea, nata un po' per caso e un po' per scherzo. Poi il tentativo e infine la realizzazione. Così- proprietari di Ribalta, a New York - sono riusciti a ricreare una piccola parte dello Stadio San Paolo nel loro locale americano, diventato ormai da anni un punto di riferimento per i tifosi delnella Grande Mela.Il "" è nato ufficialmente con l'arrivo dei sediolini del vecchio. Quelli sostituiti dalle recentisono stati quindi impiantati in una mini tribuna che aiuterà simpaticamente i napoletani presenti a New York a sentirsi un po' più a casa, con un vero e proprio pezzo di storia da ammirare ogni settimana.