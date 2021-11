Napoli, tutti i numeri da record: solo tre gol subiti come il Chelsea

I nuovi cannibali del campionato possono snocciolare numeri che raccontano verità non opinabili: 31 punti in 11 partite, frutto di 10 vittorie (5 in trasferta) e 1 pareggi, 23 gol realizzati e 3 incassati, otto vittorie consecutive, 10 giocatori diversi in gol, un'imbarazzante sensazione di superiorità nei confronti di qualsiasi avversario affrontato fino ad adesso. E tutto ruota attorno al bunker difensivo. Primo: non prenderle. E infatti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati