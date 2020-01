LEGGI ANCHE

Ennesimo episodio di protesta contro la società di Aurelio De Laurentiis , con uno striscine apparso in città nelle scorse ore e dedicato proprio al presidente azzurro. «Non voler vincere ma lucrare sulla nostra passione. Sei tu il malus della nostra passione» recita lo striscione apparso al Rione Sanità e firmato "Anima Azzurra" gruppo di tifosi molto noto anche sui social.Il riferimento dei tifosi è all'ultima intervista del patron azzurro pubblicata qualche giorno fa. Lo striscione apparso è prova dell'ambiente caldo e dell'aria che si respira in città. A poche ore da una sfida importante come quella contro laal, la città ha di nuovo ribadito le sue posizioni contro la società.