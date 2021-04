Napoli, i tifosi "tornano" allo stadio: la nuova challenge azzurra su TikTok

La novità di casa Napoli si chiama #CoroACoreLete, una challenge social creata dal club insieme con il main sponsor azzurro per "riportare" a distanza i tifosi allo stadio. Tutti potranno partecipare al gioco sui social, direttamente via Tik Tok che è stata la piattaforma prescelta: i tifosi troveranno Mertens, Politano, Insigne e Koulibaly con cui cantare i cori da stadio. Il prodotto della challenge verrà poi proiettato dal Napoli allo Stadio Maradona durante le ultime gare interne della stagione per accompagnare i calciatori azzurri.

LEGGI ANCHE Napoli, i giovani non hanno spazio: azzurri al terzultimo posto in Italia