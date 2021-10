Napoli-Torino, convocato Lobotka: Petagna c'è, out Manolas e Ounas

Poche novità dell'ultim'ora nella lista dei convocati di Luciano Spalletti per la sfida al Torino di questo pomeriggio. La squadra azzurra ritrova dopo un mese Stanislav Lobotka, finalmente a disposizione, confermata la presenza di Andrea Petagna dopo i problemi fisici degli ultimi giorni. Restano out Kostas Manolas e Kevin Malcuit in difesa, mentre non ha recuperato Adam Ounas in avanti.

L'elenco dei convocati

Marfella, Meret, Ospina;

Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli;

Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.