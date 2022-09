Napoli-Torino, salgono ancora i prezzi: le Curve ora a 35 euro

Weekend di sosta per il campionato italiano, che tornerà per il Napoli il 1 ottobre con la sfida al Maradona contro il Torino di Juric. Un avversario scomodo che sogna lo sgambetto, da affrontare magari con il Maradona al completo: dalle ore 12.00 di venerdì 23 settembre saranno in vendita i biglietti per la sfida ai granata, biglietti ancora con prezzi in salita: le Curve dello stadio di Fuorigrotta saranno in vendita a 35 euro (30 nelle gare precedenti) mentre per i Distinti serviranno 45 euro.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 45,00

Curve anello superiore € 35,00