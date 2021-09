Napoli, torna a parlare De Laurentiis: «12 anni in Europa, siamo visionari»

Si è rivisto sul prato dello Stadio Maradona anche Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli che ha parlato ai microfoni di Ottochannel della sua esperienza da patron azzurro a 17 anni dal primo giorno: «Siamo stati l'unica italiana con tutta questa continuità in Europa, dove giochiamo da 12 anni. Non abbiamo vinto scudetti, è vero, però non sono l'unica cosa che conta» le parole di ADL prima della sfida al Benevento.

«Certe volte accade che uno scudetto si vinca per varie combinazioni, altre volte c'è chi ti scippa lo scudetto» ha continuato con un sorriso De Laurentiis, accompagnato nell'intervista anche dal patron del Benevento vigorito. «Qualcuno ci dà dei visionari. Bisognerebbe essere in sinergia in tutta la Campania, tutti dobbiamo essere una grande famiglia anche con Salernitana, la Juve Stabia, l'Avellino. Siamo la terra felix».