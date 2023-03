Napoli, il Tottenham pensa a Spalletti per sostituire Conte

Il tempo di Antonio Conte a Londra sembra essere finito: l'eliminazione dalla Champions con il Tottenham per mano del Milan potrebbe essere l'ultimo passo della sua avventura agli Spurs. Tanto da dare il via anche a tutte le speculazioni sul futuro della panchina bianconera a partire dal prossimo anno.

Come riportato da The Athletic, il club starebbe già vagliando una lista con tanti nomi a disposizione: tra questi, anche quello di Luciano Spalletti, alla guida del Napoli in Serie A e Champions League e con il contratto già in scadenza alla fine di quest'anno. Tra i nomi seguiti dal club inglese anche quelli di Glasner - che affronterà il Napoli in Champions -, Rúben Amorim, Mauricio Pochettino e Luis Enrique.