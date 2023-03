Simeone convocato dall'Argentina campione del mondo: la rivincita del Cholito

Finalmente ce l'ha fatta Giovanni Simeone a convincere Lionel Scaloni: l'attaccante del Napoli, a cinque anni dall'ultima volta, è stato inserito dal ct argentino tra i convocati dei prossimi impegni amichevoli per la nazionale fresca vincitrice della Coppa del Mondo in Qatar. Coppa per la quale proprio il Cholito era stato escluso all'ultima curva dalla nazionale.

#SelecciónMayor El futbolista de @sscnapoli, @simeonegiovanni, se suma a la convocatoria para la doble fecha de marzo ante Panamá y Curazao. pic.twitter.com/zrrDXKEdX7 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 9, 2023

Per lui non è la prima volta con la nazionale dell'Argentina: in carriera ha vestito la maglia delle selezioni giovanili, quella della nazionale olimpica e poi quella della prima squadra in cinque occasioni, l'ultima nel 2018.