Napoli-Udinese, Spalletti applaude: «Mertens? Ci serve equilibrio»

Il primo tempo sembrava la brutta copia di quanto già visto ma nella ripresa il Napoli riacceso il sogno scudetto e ha saputo ribaltare l'Udinese. Luciano Spalletti stringe forte i suoi azzurri e guarda in vetta. «Saper rimontare le partite è fondamentale, in passato non siamo stati lucidi come stavolta» ha detto il toscano «Il Maradona ci ha dato una grande mano: i tifosi ci hanno aiutato senza uscire mai dalla partita».

Una vittoria che rilancia i sogni del Napoli e di Napoli e che riporta la vittoria anche al Maradona. «L'Udinese è una squadra forte, lo sapevamo già prima del match» ha continuato Spalletti a fine partita. «Osimhen è un calciatore che va oltre i suoi limiti a volte, forse in stagione lo abbiamo sfruttato anche poco per le qualità che ha. Per Zanoli entrare in campo così poteva essere problematico, invece noi abbiamo fiducia in tutto il gruppo. Mertens? Bisognava fare attenzione sempre agli equilibri della squadra che va in campo, l'Udinese sapevo ripartire molto bene e crearci problemi. Al di là dei moduli, noi dobbiamo essere bravi a interpretare ogni partita, bisogna essere sempre pronti».