A due anni dal primo tentativo, ora l'affare è andato in porto. «Il Napoli annuncia l'acquisizione delle prestazioni sportive di Matteo Politano con la formula del prestito con obbligo di riscatto», questo il breve comunicato apparso in queste ore sul sito ufficiale del club azzurro che ha concluso così ufficialmente il terzo acquisto della sessione invernale.Politano, arrivato incon il Sassuolo ma di scuola, ha esordito in massima serie proprio contro il Napoli. Nell'inverno del 2018 era sfumato proprio sul finale il suo arrivo in azzurro, concretizzato in queste ore. Dopo un anno e mezzo con la maglia dell'Inter, ieri mattina aveva svolto le visite mediche per ilmentre domani raggiungerà Castel Volturno per conoscere Gattuso e i nuovi compagni.