LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

». Questo lo striscione di protesta mostrato in queste ore dai gruppi organizzati di Curva A.Oggetto della discussione è il film «Ultras», produzione Netflix in uscita nei prossimi giorni. Lo striscione è stato mostrato in alcuni punti strategici della città, dallo stadio San Paolo al Maschio Angioino.