Napoli, 2021 da incubo: un anno senza pubblico allo stadio

29 febbraio 2020: Napoli-Torino. Gli azzurro di Gattuso vincono 2-1, ma nessuno immagina che quella sarà l'ultima partita con i tifosi. Da quel momento in poi le gradinate del Maradona (all'epoca si chiamava ancora San Paolo) non sono state più popolate. È passato un anno e da quel momento e la situazione non è cambiato. Ma cosa è cambiato nell'andamento degli azzurri. Il bilancio delle vittorie è ancora positivo (5 nella stagione 2019-20, 11 in quella 2020-21), ma è certo che la spinta da parte del pubblico sarebbe stato utile nelle partite in bilico.

Nella passata stagione, addirittura zero sconfitte senza pubblico, mentre quest'anno il borsino è peggiorato. Quattro sconfitte (tre in campionato e una in Europa League) e tre pareggi (uno per competizione). A preoccupare, poi, è il rendimento. Perché prendendo in esame l'ultima gara casalinga del Napoli - quella di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Granada - probabilmente la spinta del pubblico avrebbe potuto aiutare il Napoli a completare la rimonta.

