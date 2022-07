Napoli, nuovo partner fino al 2024: è ufficiale l'intesa Union Gas e Luce

Si aggiunge un nuovo partner al lungo viaggio del Napoli di Aurelio De Laurentiis: come confermato dal club oggi, Union Gas e Luce - società leader nella vendita del gas metano e dell’energia elettrica - sarà Official Partner del club per le prossime due stagioni calcistiche 2022/2023 e 2023/2024. Come da accordi, il marchio di Union Gas e Luce sarà presente sui tabelloni pubblicitari dello stadio Diego Armando Maradona in tutte le gare casalinghe del Napoli, offrirà contenuti speciali e realizzerà tante iniziative e soprese riservate ai tifosi del club.

«Sono felice di accogliere tra i nostri official partner un’azienda leader di mercato come Union Gas e Luce» le parole di Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing della SSC Napoli. «Crescita costante e progetti ambiziosi accomunano le nostre vision. Sono certo che questa sponsorship, gestita con la professionalità e le competenze che ci contraddistinguono, sarà ricca di soddisfazioni”.