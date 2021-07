Napoli-Verona è l'incubo dei tifosi: città tappezzata da striscioni azzurri

La nuova stagione del Napoli è cominciata ufficialmente lunedì con il primo appuntamento dell'anno, il campionato ripartirà a fine agosto - e ora è ufficiale anche il calendario - ma nel frattempo i tifosi azzurri aspettano ancora risposte ad interrogativi nati troppi mesi fa.

Negli occhi di tutti ancora le triste immagini di Napoli-Verona, un pareggio amaro all'ultima di campionato che ha negato alla squadra di Gennaro Gattuso l'accesso in Champions League. «Napoli-Verona?» questo il testo semplice affidato dagli Ultras 72 alla squadra azzurra, striscioni con cui il gruppo di tifosi ha tappezzato la città nelle scorse ore ancora in attesa di una risposta mai arrivata a una prestazione troppo deludente per essere dimenticata.