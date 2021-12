Napoli, il nuovo video di Natale con Di Lorenzo, Ospina e Zielinski

Gli auguri del Napoli a tutti i tifosi. Il club azzurro ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali il tradizionale video d'auguri per la festa più attesa dell'anno: tre gli azzurri protagonisti quest'anno, Di Lorenzo , Ospina e Zielinski che si travestono da Babbo Natale per celebrare il giorno di festa insieme con una famiglia dal cuore azzurro e per portare in dono tanti regali firmati Napoli.