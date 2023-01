Napoli, visita speciale: Careca incontra Spalletti

Antonio Careca e il Napoli, una storia d'amore senza fine. Il bomber del secondo scudetto e della vittoria in Coppa Uefa, indimenticato attaccante azzurro al fianco di Maradona, è in città da alcuni giorni e questa mattina ha incontrato la sua vecchia squadra e Luciano Spalletti al centro tecnico di Castel volturno. Per Careca - 63 anni - sei stagioni in maglia azzurra dal 1987 al 1993 con 211 presenze e 96 gol, vincendo anche la Supercoppa Italiana nel 1990.

