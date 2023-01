Careca 'torna' in campo a Napoli: allenamento con i baby calciatori

È tornato in campo Antonio Careca, non per giocare una partita ma per un allenamento speciale con dei giovani calciatori: l'ex attaccante brasiliano del Napoli degli scudetti questo pomeriggio è stato protagonista di una seduta di lavoro tutta particolare con i giovanissimi calciatori della scuola calcio Micri di Volla. L'ex bomber ha incontrato decine di baby atleti per trasmettere l'amore per il calcio e l'importanza del lavoro sul campo, ospitato dalle strutture del presidente Michele Visone.