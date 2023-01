Luiz Henrique al Napoli, l'accordo è lontano: club inglesi in pole per il brasiliano

22 anni appena compiuti e i riflettori del mercato già accesi da un po'. Luiz Henrique, stella del Betis in Spagna, è sulla lista di mercato del Napoli da diversi mesi, uno di quei calciatori giovani e bravi su cui poter puntare se ce ne fosse il bisogno. Ma anche uno dei più attenzionati in Spagna, con diversi club pronti a farsi avanti in estate.

Come riportato da Mundo Deportivo, infatti, ci sono club inglesi già pronti alla prima offerta per il brasiliano: l'Aston Villa è l'ultimo in ordine di tempo, ma anche Arsenal e Manchester United avrebbero già bussato alla porta del Betis, con cui il Napoli ha un rapporto di mercato che si è già consolidato nel tempo, con l'arrivo di Fabian Ruiz nel 2018. Luiz Henrique ha un contratto con gli spagnoli fino al 2028 e difficilmente si muoverà quest'inverno: nel suo accordo anche una clausola rescissoria da 100 milioni di euro.