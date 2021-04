Napoli, volano Fabian e Di Lorenzo: i due azzurri nel Team of the Week

Miglior terzino di giornata e miglior centrocampista di giornata. Giovanni Di Lorenzo e Fabian Ruiz trascinano il Napoli in campo - a suon di assist e gol decisivi - ma anche con le statistiche. I due azzurri sono infatti risultati tra i migliori nell'ultimo turno di Serie A, tanto da finire nel Team of the Week, la squadra della settimana formulata da WhoScored, la più grande piattaforma mondiale che fornisce dati e statistiche sulle squadre e sui calciatori europei.

