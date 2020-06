LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'affaticamento muscolare non gli ha permesso di essere in campo oggi contro la, e nemmeno tra i convocati. Ecco perché dopo la rifinitura di ieri mattina al, il brasiliano Allan ha scelto di lasciare la città e dirigersi ainsieme a tutta la famiglia, per passare qualche ora di relax al mare.Il calciatoreè stato intercettato sui social già ieri da alcuni tifosi all'arrivo al porto di. Proprio a Ischia, lo scorso weekend, gran parte del gruppo napoletano aveva festeggiato il compleanno di Kalidou Koulibaly