Fondo azzurro come la maglia che indossa e testa dorata. Inconfondibile: la Osimhen-mania non si ferma a Napoli, uno dei più noti locali della movida giovanile nel centro città dedica anche uno shot tutto da gustare all'attaccante di Spalletti. Il simpatico cocktail è stato presentato sui social diventando immediatamente virale con tanto di mascherina sul bicchiere per il consumo.