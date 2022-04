Osimhen, emissari Arsenal in Italia: i Gunners su Victor e Lautaro

Victor Osimhen o Lautaro Martinez. L'Arsenal di Mikel Arteta guarda con tanto interesse in Serie A e segue per la prossima stagione i due attaccanti di Napoli e Inter, che potrebbero anche andar via a fine campionato. Secondo quanto riportato da CBS Sports, il club inglese avrebbe mandato nelle settimane precedenti alla sosta anche alcuni scout in Italia, per osservare più da vicino le prestazioni delle due pedine.

L'interesse della Premier League per Osimhen è cosa ormai nota: lo scorso gennaio, il Newcastle ci aveva fatto più di un pensiero, in estate potrebbe scatenarsi una corsa all'attaccante del Napoli arrivato solo nell'estate del 2020 e in queste due stagioni tenuto anche ai box a lungo per infortuni. L'Arsenal ha bisogno di una prima punta dal mercato: dopo l'addio a Aubameyang, infatti, nella prossima stagione saluteranno anche Lacazette, da qui l'interessamento al nigeriano.