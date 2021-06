Continua la marcia di avvicinamento di Victor Osimhen alla prossima stagione. L'attaccante nigeriano del Napoli si sta allenando a Lagos, in Nigeria, in attesa di incontrare nuovamente la squadra a luglio. «Trasformiamo il dolore in forza», ha scritto sui social l'azzurro che ha condiviso nuove foto delle sue sessioni di forza e preparazione fisica.