Victor Osimhen torna a Napoli, in attesa di capire come e quando tornare ad allenarsi dopo il brutto infortunio dell'altra sera con la Nigeria. L'attaccante azzurro soffre una lussazione alla spalla destra e il braccio è completamente immobilizzato da oltre 24 ore, ma al rientro in città svolgerà ulteriori test per sgombrare il campo da ulteriori dubbi e stabilire i tempi di recupero previsti.

Il nigeriano, nel frattempo, ha lasciato il ritiro delle Aquile non potendo prendere parte alla prossima gara in programma di qualificazioni alla Coppa d'Africa contro la Sierra Leone. Questa mattina si è messo in viaggio verso l'Italia salutando il ct Rohr e i compagni, come confermato anche dai media nigeriani che seguono la nazionale in queste ore.

