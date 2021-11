Osimhen, il messaggio di Skriniar: «Spero di rivederti presto in campo»

Uno scontro fortuito e un ko che rischia di tenere fuori dal campo a lungo Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli si è fatto male al volto domenica sera a Milano contro l'Inter, in uno scontro testa a testa con l'avversario Skriniar. Il difensore slovacco ha voluto mandare un video messaggio all'azzurro: «Ciao Victor, in bocca al lupo e spero di rivederti presto in campo. Forza, campione».