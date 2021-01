In attesa di capire cosa dirà il nuovo tampone effettuato in mattinata, Victor Osimhen è pronto a riprendersi il suo spazio. Sì, perché il nigeriano del Napoli da oggi potrebbe già tornare ad allenarsi in maniera individuale e potrà farlo da domani - regolarmente autorizzato dall'Asl di competenza - viste le regole prescritte dal Cts nell’ultimo protocollo. Un soggetto positivo, infatti, potrebbe lasciare l’isolamento al 21esimo giorno di positività seppur ancora con tampone positivo, ma il Napoli ovviamente si augura di poter riabbracciare in gruppo Osimhen e di poter considerare solo un ricordo la brutta disavventura con il contagio.

Nel frattempo l’attaccante, che si è dato da fare in questi giorni di allenamenti domestici, scalpita per poter tornare in campo. Da domani potrà riprendere a correre e oggi sui social ha mandato un messaggio importante ai tifosi: «Torno presto» questa la frase che accompagnava una fotografia caricata direttamente dal suo account Instagram. Victor è voglioso di ritrovare il campo, i compagni, anche Gattuso anche se non sarà un passaggio automatico: dopo il covid, infatti, dovrà valutare le condizioni della spalla destra infortunata prima del nulla osta al rientro definitivo.

