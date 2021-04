Osimhen, il dilemma di Gattuso: il dato flop dopo il match con l'Inter

Sicuramente non una partita da protagonista quella che ieri sera ha visto in campo Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano ritrovava la titolarità con la maglia azzurra dopo il bel gol di Genova contro la Sampdoria, una occasione che sembra non essere stata sfruttata pienamente dal calciatore nigeriano nella sfida contro l'Inter capolista.

A sorprendere più di tutto, infatti nella prestazione di Osimhen è stato un dato: sono stati solo 10 i tocchi della punta in tutti i 75 minuti di gioco. Nessun calciatore azzurro di movimento e partito titolare è andato sotto i 43 tocchi (Zielinski), a riprova della poca partecipazione dell'attaccante alla manovra. In più, Osimhen ha chiuso la sua partita con zero tiri verso lo specchio della porta: l'unico a secco tra gli attaccanti azzurri schierati da Gattuso.