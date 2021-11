Ospina, zero gol e delusione: «Ma il Mondiale dipende da noi»

Cinque gare senza far gol, un dato preoccupante per una nazionale che in avanti può contare su giocatori del calibro di Muriel, Duvan Zapata o James Rodriguez. Ma anche l'ennesima gara - quella di stanotte contro il Paraguay - senza gol presi grazie all'attenzione di David Ospina: «Vogliamo sempre fare le cose nel migliore dei modi in campo, non dobbiamo pensare alle decisioni arbitrali. Dobbiamo restare concentrati perché queste sono partite decisive per noi nel cammino verso il Mondiale» le parole del portiere napoletano.

Lo 0-0 contro il Paraguay tiene però ancora in corsa la Colombia per Qatar 2022, al 4° posto nel maxi girone sudamericano. «È molto strano quello che ci succede, abbiamo provato a vincerla in tutti i modi ma ci manca qualcosa per fare gol. E questo può fare la differenza» ha continuato Ospina. «Ci sono tante squadre che stanno combattendo per restare nelle prime posizioni, quindi dobbiamo pensare alle quattro gare che restano, saranno quattro finali. Dipende tutto da noi, dobbiamo migliorare per poterci portare a casa il risultato. Chiaramente c’era un po’ di pressione, nel finale abbiamo avuto voglia di prenderci i tre punti ma non ci siamo riusciti. È importante che tutto sia ancora nelle nostre mani, vogliamo portare la Colombia al Mondiale».