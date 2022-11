Ostigard in gol di testa, la Norvegia batte l'Irlanda 2-1

Ancora un gol di testa, ormai il suo marchio di fabbrica: Leo Ostigard aiuta la Norvegia a imporsi nell'amichevole contro l'Irlanda, una vittoria per 2-1 grazie anche alla rete di Omoijuanfo che fa sorridere la nazionale norvegese orfana di Haaland per una notte. Il difensore del Napoli è rimasto in campo tutto il match, così come Stanislav Lobotka, titolare nel pareggio 2-2 della Slovacchia contro Montenegro. Altro pari, 1-1, anche per la Macedonia di Eljif Elmas: l'azzurro è rimasto in campo per 87 minuti.