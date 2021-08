Ounas, il Marsiglia non si arrende ma il Napoli chiede 15 milioni

Convinto di potersi giocare le sue carte in azzurro, ma le voci di mercato non si placano. Il futuro di Adam Ounas, a una settimana dalla fine del mercato estivo, è ancora tutto da scrivere. E si scriverà solo nelle ultime ore visto che le pretendenti dell'algerino continuano nell'azione di pressing con il Napoli.

Al momento è il Marsiglia la squadra che più spinge per arrivare all'esterno passato già dalla Ligue 1: Ounas è stato protagonista in quest'estate con il Napoli di Spalletti ma la sua cessione potrebbe essere l'unico modo, fin qui, per riempire le casse azzurre e provare a chiudere qualche colpo in entrata: il club azzurro lo valuta almeno 15 milioni di euro.