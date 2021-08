Petagna alla Sampdoria, l'agente vola a Genova per trattare

Non ha mai cambiato idea la Sampdoria, e forse sarà premiata: la squadra blucerchiata stringe il cerchio intorno ad Andrea Petagna, attaccante del Napoli che può cambiare aria dopo appena un anno in azzurro.

Ferrero lo insegue da diversi giorni per sostituire l'infortunato Gabbiadini, D'Aversa ha dato il suo ok e nonostante le difficoltà numeriche in attacco il Napoli non ha mai chiuso alla possibilità di darlo via. Come riportato da Sky Sport, in questo momento non solo la squadra di Spalletti è a Genova (per la gara contro il Genoa) ma anche il procuratore dell'attaccante Giuseppe Riso. Dopo il match, si parlerà del futuro, che a questo punto può essere lontano dall'azzurro.