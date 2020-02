LEGGI ANCHE

«Politano ha bisogno di po' di tempo, piano piano sta crescendo. Ha passato mesi abbastanza particolari, ma ora è molto felice».parla così di Matteo Politano , il neo azzurro che è tra i suoi assistiti. «Il Napoli ha fatto un grande investimento, è normale che creda molto nel ragazzo. Matteo è contento di essere a, conosce Gattuso da tempo, il mister lo voleva già ai tempi del Milan. Non è facile per un calciatore cambiare squadra a gennaio, ci vuole pazienza. Il veronon l'avete ancora visto, ma lo vedrete presto».Magari già contro l', sua ex squadra, in Coppa Italia. «Matteo è un professionista, vuole fare bene il suo lavoro sempre», ha continuato Lippi in un'intervista a Radio Marte. «Darà il massimo contro l'Inter, ma non c'è particolare spirito di rivalsa. È stato bene lì. Erede di Callejon ? Matteo è contento di questo progetto, poi il mercato e il prossimo campionato sono lontani. Credo che sarà un protagonista importante in questi cinque anni per i quali ha firmato. Vuole raggiungere risultati importanti e vincere con il».