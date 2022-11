Mario Rui convocato dal Portogallo: è nella lista di Fernando Santos

La speranza Mondiale di Mario Rui non è vana: il terzino del Napoli, che tanto bene sta facendo in questo avvio di stagione azzurro, è stato inserito dal ct Fernando Santos nella prima lista di convocati portoghesi, 55 elementi che si uniranno al raduno della nazionale al termine del campionato a novembre e che poi si giocheranno il posto per andare in Qatar, tra qualche settimana.

C'è anche il nome di Mario Rui nella lista di portoghesi che, dunque, si giocheranno le carte per il prossimo Mondiale in Qatar. Dalla Serie A arrivano altre tre pedine: Rui Patricio dalla Roma, ovviamente Rafael Leao dal Milan e quasi a sorpresa anche Beto, centravanti dell'Udinese.

Mario Rui potrebbe incrociare al Mondiale due compagni di squadra come Olivera e Kim visto che il Portogallo è stato inserito nel Gruppo H con Ghana, Uruguay e Corea del Sud.