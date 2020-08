LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È arrivato poco prima di pranzo, volto noto di questo ritiro azzurro. L'agente campano sta incontrandoallo Sport Village Hotel, la struttura che ospita la squadra azzurra a Castel di Sangro così come Manolas e Lozano, due suoi assistiti che resteranno a Napoli anche il prossimo anno.Tra le idee del Napoli potrebbe esserci anche, altro elemento della scuderia Raiola, ma l'incontro di oggi - almeno - non servirà a portare avanti qualcosa di concreto che (al momento) non c'è. L'agente lascerà comunque la struttura dopo pranzo per altri incontri di lavoro previsti a Roma.