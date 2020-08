LEGGI ANCHE

Protagonista anche ieri sera in campo nella semifinale contro ilche ha visto il suoguadagnarsi il pass per la finale, Sergio Reguilon diventerà presto protagonista anche del mercato estivo europeo, visto che le voci sul suo conto aumentano dopo ogni prestazione.E dalla Spagna arriva un avvertimento serio al, che si era interessato al calciatore nei giorni scorsi: secondo Mundo Deportivo, Arsenal,e anche Everton fanno sul serio e potrebbero convincere il- che ne detiene il cartellino - a cederlo in Premier League. Mentre gli azzurri chiedono ai blancos un prestito almeno annuale, i club inglesi sarebbero pronti a riempire le casse degli spagnoli conimmediati.