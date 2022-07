Il Mattino da Dimaro, il giorno di Ostigard e di Napoli-Perugia

È il giorno di Leo Ostigard, ma anche quello di Napoli-Perugia: Luciano Spalletti aspetta il suo nuovo difensore e pensa alla seconda gara amichevole dell'estate per concludere in bellezza questo ritiro a Dimaro. Gli azzurri saranno in campo questo pomeriggio alle 18, Claudia Mercurio sarà tra i tifosi napoletani in Trentino alle 12, per avvicinarsi al match e vivere insieme le ultime ore del ritiro azzurro in Val di sole. Subito dopo l'amichevole di stasera, dalle 20, nuova diretta sul nostro sito e sui nostri canali social.