Ultimo giorno completo di allenamenti per il Napoli a Dimaro. Il giorno dopo la gara amichevole contro il Perugia - vinta 4-1 - gli azzurri ai ritrovano in campo e si ritrova anche Il Mattino da Dimaro: ultimo collegamento live dal campo di Carciato per Claudia Mercurio, tra i tifosi della Val di Sole per il bilancio finale di questa estate in Trentino.