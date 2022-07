Il Mattino da Dimaro live con l'arrivo di Ostigard

Ultima serata dalla Val di Sole per Il Mattino da Dimaro. Torna il nostro studio Ritiro & Mercato per analizzare le ultime ore di preparazione estiva della squadra di Luciano Spalletti in Trentino. L'affare sfumato di Dybala, gli obiettivi Kim e Deulofeu, l'intervento di Pino Taormina, soprattutto le parole dell'ex direttore azzurro Luciano Moggi.

Subito dopo la diretta social, live anche la conferenza finale di Cristiano Giuntoli, dal teatro di Dimaro.