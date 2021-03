Il Napoli a Roma ritrova Lozano in avanti e Manolas in difesa

All'attacco del quarto posto. Il Napoli in ripresa sfida una Roma più stanca. Gli azzurri vengono da una settimana di allenamenti. I giallorossi, invece, dalla lunga trasferta di Europa League in Ucraina, anche se Fonseca ha potuto far riposare gli uomini migliori visto il 3-0 dell'andata. Un Napoli sicuramente più fresco della Roma, ma ancora abbastanza destabilizzato dalle assenze, si appresta ad affrontare i giallorossi all'Olimpico in una partita che può valere la qualificazione alla Champions League del prossimo anno. Dopo la vittoria a Milano con i rossoneri e la contemporanea sconfitta della squadra di Paulo Fonseca a Parma, adesso le due antagoniste sono a pari punti in classifica, a due sole lunghezze dalla zona Champions, occupata dall'Atalanta, anche se c'è sempre da considerare che il Napoli deve ancora recuperare la famosa partita con la Juventus non disputata a Torino nel girone d'andata a causa del Covid.

È chiaro che la vittoria di una delle due squadra nel match di domenica sera la avvantaggerebbe notevolmente sull'altra nella corsa verso il quarto posto. Nel Napoli che si appresta a partire per la capitale c'è qualche buona notizia che arriva dallo staff medico, anche se Gattuso dovrà continuare a fare i conti con qualche forfait di troppo. L'emergenza maggiore è questa volta in difesa. All'assenza di Di Lorenzo, squalificato e a quella che ormai è definitiva di Ghoulam, operato per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro, si aggiunge quella di Rrahmani che aveva raggiunto un discreto stato di forma e un'ottima intesa con i compagni di reparto, dopo un inizio stagione trascorso tra le seconde linee e che un infortunio muscolare ha costretto a fermarsi la scorsa settimana. In compenso rientrerà Manolas, a sua volta ristabilitosi dalla distorsione a una caviglia. Il greco giocherà al fianco di Koulibaly al centro della difesa, mentre sui lati si piazzeranno Hysaj e Mario Rui. Anche a centrocampo c'è da mettere in conto una defezione. È quella di Lobotka afflitto da qualche giorno da una tonsillite che non gli ha permesso di allenarsi.

In questo reparto scontate le presenze di Ruiz e Demme, con Zielinski pronto a galleggiare tra le linee e disponibile all'occorrenza a rinforzare l'attacco. Tra le punte Gattuso ritrova dopo un mese di assenza Lozano, guarito dal problema muscolare accusato durante la gara con la Juventus al 'Maradona'. Il messicano probabilmente partirà dalla panchina, lasciando il posto inizialmente a Politano, ma sicuramente Gattuso lo manderà in campo anche per rimetterlo in forma atletica in vista del convulso finale di campionato che attende gli azzurri. Altro dubbio è quello legato alla prima punta. Il tecnico sembra orientato a dar vita a una staffetta tra Osimhen e Mertens, ma questa volta potrebbe essere il nigeriano a partire titolare, con il belga pronto a rilevarlo in corso di partita.

