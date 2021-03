Roma-Napoli, la sfida di Kumbulla: «Vicino agli azzurri, oggi felice a Roma»

Roma-Napoli sarà anche la partita di Marash Kumbulla, il difensore ex Verona che fu a un passo dall'azzurro la scorsa stagione. «L'argomento lo abbiamo già trattato e discusso, ciò che c'è stato in passato lo conosciamo perfettamente», ha detto l'agente del calciatore Gianni Vitali. «In questo momento lui è felice alla Roma e lavora per fare il meglio per sé e per la Roma».

«Giovedì e domenica la Roma ha due gare molto importanti, contro il Napoli è aperta a tutti i risultati» ha continuato l'agente a Radio Marte. «Sfida per la Champions? Entrambe se la giocheranno fino in fondo. A parte l'Inter e la Juventus, credo che Napoli, Roma, Atalanta e lo stesso Milan hanno le carte in regola per arrivarci» ha concluso.

