Isolamento e mondo social. Una realtà improvvisata per tanti calciatori, anche quelli del Napoli che si ritrovano da ormai due settimane in quarantena nelle proprie abitazioni. Il web resta una distrazione accessibile a tutti, lo sa bene anche, lo slovacco che si è mostrato ai fan con una nuova acconciatura tutta fai da te.Il mediano azzurro ha dato il via alla sua, in cui imita il taglio di capelli che il fenomeno brasiliano aveva mostrato ai tifosi nel Mondiale del 2002 vinto proprio dal suo, un triangolino perfetto in prossimità della fronte. Lobotka non l'ha solo imitato, ma ha anche invitato tra le risate generali altri compagni a seguirlo, tra cui Zielinski,e Demme.