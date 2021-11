Rrahmani, gol per l'onore: vincono Lobotka e Koulibaly

Un gol per il suo Kosovo, ma per l'onore più che per la classifica. La nazionale di Amir Rrahmani resta ultima nel Girone B - quello comandato da Spagna e Svezia - ma non si arrende alla grecia nell'ultimo turno previsto e il difensore azzurro pareggia da opportunista lo svantaggio iniziale dei suoi per il finale 1-1.

LEGGI ANCHE Lozano, quante difficoltà a Napoli: «Ma sono felice. E ora il Mondiale»

Va meglio agli altri azzurri impegnati nei turni di qualificazione al Mondiale. Vittoria "inutile" per la Slovacchia di Stanislav Lobotka, che travolge 6-0 Malta in trasferta. Il centrocampista del Napoli ha giocato 70 minuti dopo essere partito titolare. Non aveva nulla da chiedere alle qualificazioni - perché già qualificata alla fase successiva - la nazionale senegalese di Koulibaly: per l'azzurro 90' in campo e la vittoria 2-0 sulla Repubblica del Congo.