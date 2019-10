Ultimo aggiornamento: 17:59

«La prestazione è stata fatta e anche bene, non abbiamo mai perso lucidità e abbiamo avuto le occasioni». Carlo Ancelott i è deluso, ma difende il suo. «C’è delusione perché la squadra ha dimostrato di stare bene, dopo la Champions non era facile tenere questo atteggiamento. Ma bisogna continuare così, solo così si possono raggiungere le vittorie, siamo stati sfortunati oggi e abbiamo perso due punti, ma magari saremo più fortunati in futuro».Sui singoli. «Non so come sta, non l’ho ancora visto», ha confessato. «Ho provato a sfruttare gli esterni e abbiamo creato molte occasioni nell’ultima parte del match. Tutti si sono dati da fare,ma anche, non posso rimproverare i miei calciatori. Non dobbiamo abbatterci, mercoledì abbiamo un’altra grande partita da giocare».Nel finaleaccanto a Milik. «Con le due punte alte non siamo riusciti a fare troppi cross alti, ma la gara è stata interpretata bene anche nel finale.a destra? Avendo sul lato Malcuit che spinge molto poteva esserci utile lì.non gioca perché non è pronto per giocare in questo momento. Creiamo tanto, il palo è solo sfortuna, non ci si può allenare a non prenderli».