Spalletti al Napoli cambia il fratino: «Sarò con te» in ogni allenamento

Il Napoli è pronto a tornare al lavoro. La squadra azzurra già disponibile incontrerà lunedì prossimo a Castel Volturno sia Luciano Spalletti che una novità: sui "fratini", le casacche di allenamento che vengono abitualmente vestite dai calciatori, una nuova scritta: «Le frasi di Mourinho? Lui è il più bravo, noi ne abbiamo alcune e le abbiamo messe sulle maglie» ha spiegato l'allenatore toscano in conferenza stampa.

«Mi piace lo slogan “Sarò con te”, l’appartenenza non deve mai mancare in una squadra» ha continuato l'allenatore toscano presentandosi a tifosi e stampa. «I napoletani ci tendono una mano importante, noi dovremo stringerla forte per arrivare lontano e per dimostrare che meritiamo di vestire questa maglia».