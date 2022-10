Spalletti, Kvaratskhelia è perfetto: «Ma abbiamo concesso troppo»

Tredici vittorie di fila, dove nessuno era mai arrivato prima. Luciano Spalletti è ancor più di Osimhen e Kvaratskhelia il volto di questo Napoli che continua a volare anche in campionato con un altro poker che allarga la quota di gol fatti. «Bisogna fare un applauso alla squadra per queste 13 vittorie di fila. Andare ogni volta in campo e vincere di nuovo non è facile, gli avversari ci aspettano con il doppio dell’attenzione» le parole dell'allenatore azzurro.

Doppio impegno settimanale duro per il Napoli ora: prima il Liverpool a Anfield e poi l'Atalanta a Bergamo. «Ma oggi abbiamo concesso troppo per quelle che sono le nostre qualità: siamo andati subito in gol, poi non ho visto la precisione di sempre in altri episodi, pur avendo la partita in pugno. Ma dobbiamo fare attenzione perché qualsiasi episodio sbagliato può condizionare un risultato.» ha continuato Spalletti a Dazn «Sono orgoglioso di tutto: qui ci sono professionisti che si divertono e hanno un obiettivo, la vittoria. È questa la chiave di tutto: voler sempre trovare linee di passaggio che gli altri non vedono».

Protagonista del match anche Kvaratskhelia. «Il gioco dipende dalla qualità dei calciatori. La palla deve viaggiare veloce, i miei calciatori hanno le chiavi per fare cose sempre più importanti. Kvara è un giocatore perfetto, sa fare tutto» l'ammissione del toscano «Meriti a me? C’è chi usufruisce di una stampa migliore, dipende dai rapporti che si hanno. Io non ho tempo per queste cose, uso tutto il mio a disposizione per stare in campo, durante gli allenamenti. A Bergamo sarà difficile: fare risultato lì avrebbe importanza, ne escono in pochi con qualche punto. Bisogna essere più bravi del solito».