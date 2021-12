Spalletti nella Top 50 degli allenatori: è davanti a Benitez e De Zerbi

Il 2021 sta per concludersi e arriva puntuale la annuale classifica di FourFourTwo per i migliori allenatori in circolazione. In classifica, quest'anno, anche Luciano Spalletti, nonostante il ritorno in panchina solo ad agosto con il Napoli dopo due anni di inattività. Nella Top 50 stilata dal famoso portale anglosassone, il toscano si prende il 36° posto, davanti all'italiano Roberto De Zerbi (45°) - a lungo in lizza per un posto a Napoli nei mesi scorsi - e a un ex azzurro come Rafa Benitez (47°), a Napoli dal 2013 al 2015.

LEGGI ANCHE Napoli, da Dubai alle campagne: il Natale degli azzurri nel mondo

«Nuovo club in Italia e il merito di aver buttato fuori dall'Europa League il Leicester» - si legge nella motivazione di Spalletti - «Con la sua gestione, a Napoli stanno crescendo bene gioielli come Osimhen e Elmas. Il club azzurro lotta per la vetta, in Serie A ormai Spalletti è una certezza». A vincere la classifica ci ha pensato il solito Guardiola, davanti a Tuchel e Klopp. Conte si piazza al 4° posto mentre Roberto Mancini finisce 6°. Il primo allenatore di Serie A è Gasperini (14°), davanti a Pioli (22°) e Inzaghi (27°).